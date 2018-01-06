Двоє українців потрапили у топ-50 найбільш багатообіцяючих гравців 2018 року за версією УЄФА

УЄФА представив рейтинг з 50 молодих футболістів, за якими варто стежити в 2018 році.

У список потрапили півзахисники «Динамо» Володимир Шепелєв і Віктор Циганков. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

20-річний Шепелєв в цьому сезоні провів 14 матчів, забив 1 гол і віддав 4 гольові паси. В коментарі про нього наголошується, що за минулий рік Шепелєв досяг неймовірного прогресу - від дебюту у складі першої команди "Динамо" до стабільного гравця "основи" клубу і футболіста національної збірної України (2 гри).

20-річний Віктор Циганков зіграв за минулий рік 15 матчів, відзначився 6 голами і 4 асистами. Як наголошується в коментарі, в Києві Циганкова порівнюють з молодим Андрієм Шевченком.

У список УЄФА також потрапили голкіпер «Атлетика» Кєпа Аррисабалага, якого хоче придбати мадридський «Реал», нападник «Фіорентини» Федеріко К'єза, форвард «Аякса» Джастін Клюйверт, півзахисник «Лаціо» Сергій Мілінкович-Савич та інші.