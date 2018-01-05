"ПСЖ" запропонував Роналду 300 мільйонів євро за 5 років

Нападник "Реала" Кріштіану Роналду влітку може продовжити кар'єру в "ПСЖ".

Про це повідомляє El Confidencial.

Французький клуб має намір придбати футболіста і хоче полегшити зарплатну відомість, продавши ряд гравців, щоб не порушувати правила фінансового фейр-плей. Катарські власники "ПСЖ" вже вийшли на представників Роналду і запропонували схожі умови з тими, на яких Ліонель Мессі нещодавно підписав новий контракт з "Барселоною" – 300 мільйонів євро за п'ять років.

Зазначимо, що португалець в минулому році висловлював бажання залишити «Реал».

Французи в рамках угоди готові запропонувати мадридцям форварда Едінсона Кавані.

Нещодавно УНІАН повідомляв, що Кріштіану Роналду, перебуваючи під час відпустки на батьківщині - острові Мадейра, зробив фото з усіма своїми трофеями.