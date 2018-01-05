Екс-форвард збірної України Селезньов підписав контракт з турецьким "Акхісар Беледіє"

Колишній форвард "Шахтаря" і "Дніпра" Євген Селезньов продовжить кар'єру в турецькому клубі "Акхісар Беледіє".

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Контракт українця розрахований на півтора року з можливістю продовження ще на рік.

Відзначимо, що "Акхісар Беледіє" після 17 турів посідає 12-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Останнім клубом 32-річного форварда був турецький "Карабюкспор", у який Селезньов перейшов в кінці 2016 року. За цей час на рахунку нападника 31 матч, 8 голів і 3 результативні передачі.