Новачок "Шальке" стане конкурентом Коноплянки за місце в складі

Атакуючий півзахисник «Ювентуса» Марко Пьяца у другій половині сезону буде виступати у складі німецького «Шальке».

Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Гельзенкірхена.

22-річний хавбек успішно пройшов медогляд в "Шальке". Відомо, що футболіст буде виступати в команді на правах оренди. Раніше стало відомо, що «Шальке» заплатить за оренду хорвата 1 мільйон євро, ще 500 тисяч євро туринці можуть отримати у вигляді бонусів.

«Шальке» виграв боротьбу за Пьяцу у російського «Зеніта», який також був зацікавлений в гравцеві.

Цікаво, що з переходом Пьяци український легіонер "Шальке" Євген Коноплянка, який також виступає на позиції лівого атакувального хавбека, отримав конкурента за місце в складі.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що в це трансферне вікно Коноплянка може перейти в донецький "Шахтар".