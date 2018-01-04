"Шахтар" і "Динамо" потрапили до топ-50 найбагатших клубів світу
Гірники посідають у рейтингу 22-е місце, "Динамо" - на 41-й позиції.
Два українських гранди донецький "Шахтар" і київське "Динамо" увійшли у список найбагатших клубів світу. Про це повідомляє Isport.
Рейтинг складався за спеціальним футбольним фінансовим індексом, розробленим Soccerex. Ключовими змінними в розрахунках були ігрові активи (вартість футболістів), фіксовані активи (стадіон, база та інша нерухомість, банківські рахунки, інвестиційний потенціал власника, борги клубу.
Донецький "Шахтар" посів у рейтингу 22-е місце. За даними видання, футбольний фінансовий індекс "гірників" дорівнює 0,993, а загальна вартість гравців — 108 мільйонів євро.
Київське "Динамо" розташувалося на 41-му місці. Вартість всіх футболістів клубу дорівнює 87 млн євро, а футбольний фінансовий індекс (ФФІ) дорівнює 0,574.
Топ-10 рейтингу:
1. Манчестер Сіті (ФФІ — 4,883; вартість гравців – 637 млн євро)
2. Арсенал (4,559; 592 млн євро)
3. ПСЖ (4,128; 485 млн євро)
4. Гуанчжоу Евергранд (3,423; 46 млн євро)
5. Тоттенхем (2,591; 463 млн євро)
6. Реал (2,579; 771 млн євро)
7. Манчестер Юнайтед (2,314; 524 млн євро)
8. Ювентус (2,260; 470 млн євро)
9. Челсі (2,073; 624 млн євро)
10. Баварія (2,086; 603 млн євро)
Зазначимо, що найдорожчий склад футболістів у "Барселоні", але вона в рейтингу з ФФІ 1,626 посіла лише 13-е місце.