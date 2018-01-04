Легендарний хорватський гравець Просінечкі очолив збірну Боснії і Герцеговини

Легендарний хорватський футболіст Роберт Просінечкі призначений головним тренером збірної Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляється на офіційному сайті боснійської футбольної асоціації.

«Виконавчий комітет одноголосно прийняв рішення призначити Роберта Просінечкі на пост головного тренера збірної Боснії та Герцеговини», — йдеться в повідомленні.

Читайте такожУЄФА оголосив склад учасників Ліги націй: Україна зіграє в дивізіоні ВРоберт Просінечкі буде готувати збірну до Ліги націй, а також до відбіркового раунду чемпіонату Європи 2020 року.

48-річний Просінечкі є легендою збірної Хорватії. Крім того, він єдиний футболіст в історії, що забивав м'ячі на чемпіонатах світу за дві різні команди - збірну Югославії і збірну Хорватії. У складі хорватської команди Просінечкі виграв бронзу чемпіонату світу-1998.

В якості тренера Просінечкі очолював сербську «Црвену Звезду», а з 2014-го по жовтень 2017 року працював зі збірною Азербайджану.