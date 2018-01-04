Гравець "Зорі" Сухоцький підписав контракт зі "Слованом" з Братислави
14:15, 04 січня 2018Футбол
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У поточному сезоні Артем Сухоцький провів 23 матчі в складі "Зорі".
Артем Сухоцький / footboom.com
Екс-захисник луганської «Зорі» Артем Сухоцький продовжить кар'єру в «Словані» з Братислави.
Про це повідомляє офіційний сайт словацького клубу. При цьому деталі контракту поки не відомі.
Після 19 турів «Слован» посідає 3-є місце в турнірній таблиці чемпіонату Словаччини.
У поточному сезоні Артем Сухоцький провів 23 матчі в складі «Зорі», в яких відзначився 1 гольовою передачею.
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