Гравець "Зорі" Сухоцький підписав контракт зі "Слованом" з Братислави

Екс-захисник луганської «Зорі» Артем Сухоцький продовжить кар'єру в «Словані» з Братислави.

Про це повідомляє офіційний сайт словацького клубу. При цьому деталі контракту поки не відомі.

Після 19 турів «Слован» посідає 3-є місце в турнірній таблиці чемпіонату Словаччини.

У поточному сезоні Артем Сухоцький провів 23 матчі в складі «Зорі», в яких відзначився 1 гольовою передачею.