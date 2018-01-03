Коноплянка цієї зими може перейти в "Шахтар" - німецькі ЗМІ
18:03, 03 січня 2018Футбол
583
Українець може замінити в "Шахтарі" бразильця Бернарда.
Коноплянка може стати гравцем "Шахтаря" / Football.ua
Український півзахисник німецького «Шальке» Євген Коноплянка в зимове трансферне вікно може перебратися в «Шахтар».
Про це повідомляє Sport Bild, посилаючись на українські медіа, які не називаються.
Видання зазначає, що українець повинен замінити Бернарда в складі українського клубу. Бразилець, у свою чергу, поки не продовжив контракт з гірниками і не виключає варіант залишити клуб.
В той же час спортивний директор «Шальке» Аксель Шустер заявив про те, що клуб не збирається відмовлятися від українця Коноплянки.
У поточному сезоні Євген Коноплянка провів 18 матчів у складі німецького клубу, в яких забив 3 голи і зробив 4 результативні передачі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter