Коноплянка цієї зими може перейти в "Шахтар" - німецькі ЗМІ

Український півзахисник німецького «Шальке» Євген Коноплянка в зимове трансферне вікно може перебратися в «Шахтар».

Про це повідомляє Sport Bild, посилаючись на українські медіа, які не називаються.

Видання зазначає, що українець повинен замінити Бернарда в складі українського клубу. Бразилець, у свою чергу, поки не продовжив контракт з гірниками і не виключає варіант залишити клуб.

В той же час спортивний директор «Шальке» Аксель Шустер заявив про те, що клуб не збирається відмовлятися від українця Коноплянки.

У поточному сезоні Євген Коноплянка провів 18 матчів у складі німецького клубу, в яких забив 3 голи і зробив 4 результативні передачі.