"Бешикташ" офіційно оголосив про трансфер екс-динамівця Віди

Епопея з переходом хорватського екс-футболіста київського "Динамо" Домагоя Віди в стамбульський "Бешикташ" підійшла до завершення.

Прес-служба стамбульського клубу оголосила про те, що 28-річний захисник підписав з "Бешикташем" контракт.

Футболіст, на рахунку якого 55 ігор за збірну Хорватії та 68 матчів у європейських кубках, буде виступати за турецький колектив до літа 2022 року.

Нагадаємо, екс-гравець "Динамо" перебрався в Стамбул в якості вільного агента - віце-чемпіонам України так і не вдалося домовитися з футболістом про умови нового контракту.

У київському "Динамо" Віда виступав п'ять років - з 2013-го по 2017 роки.