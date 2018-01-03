"Бешикташ" офіційно оголосив про трансфер екс-динамівця Віди
13:51, 03 січня 2018Футбол
227
Домагой Віда підписав з турецьким клубом контракт до 2022 року.
Домагой Віда став гравцем "Бешикташа" / twitter.com/besiktas
Епопея з переходом хорватського екс-футболіста київського "Динамо" Домагоя Віди в стамбульський "Бешикташ" підійшла до завершення.
Прес-служба стамбульського клубу оголосила про те, що 28-річний захисник підписав з "Бешикташем" контракт.
Vida'nın imza töreninden pic.twitter.com/kki5kGHzMp— Beşiktaş JK (@Besiktas) 3 січня 2018 р.
Футболіст, на рахунку якого 55 ігор за збірну Хорватії та 68 матчів у європейських кубках, буде виступати за турецький колектив до літа 2022 року.
Нагадаємо, екс-гравець "Динамо" перебрався в Стамбул в якості вільного агента - віце-чемпіонам України так і не вдалося домовитися з футболістом про умови нового контракту.
У київському "Динамо" Віда виступав п'ять років - з 2013-го по 2017 роки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter