Роналду виклав в Instagram фото з усіма своїми трофеями

Кріштіану Роналду виклав у свій Instagram фотографію зі своїми головними індивідуальними нагородами.

На фото – приз гравця року за версією ФІФА (крайній ліворуч), п'ять «Золотих м'ячів», дві нагороди ФІФА «The Best», чотири «Золоті бутси» і три призи УЄФА найкращому гравцеві року в Європі (з рогами). Як повідомила Трибуна, кадр зроблений на батьківщині футболіста – Мадейрі.

Роналду підписав знімок так:

«Граючи на вулицях Мадейри, я мріяв стати топ-футболістом, але не міг уявити, що одного разу зможу зробити таке фото. Цей момент я присвячую всій своїй родині, друзям, партнерам і тренерам, всім тим, у кого я вчився, і всім, хто працює в клубі «Реал» і збірній Португалії. Особлива подяка моїм уболівальникам. Це і ваші трофеї», – написав Кріштіану.

Як повідомляв УНІАН, Кріштіану Роналду у п'яте у своїй кар'єрі став найкращим гравцем року, отримавши "Золотий м'яч", зрівнявшись по цьому показнику з Ліонелем Мессі.