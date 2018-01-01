Аргентинський футболіст майже втратив зір під час запуску новорічних феєрверків

Аргентинський нападник уругвайського «Пеньяроля» Лукас Вьятрі майже втратив зір через запуск феєрверків.

Про це повідомляє infobae.com.

Під час святкування Нового року комплект з 96 феєрверків, які форвард вирішив запустити в повітря, почав вибухати практично моментально. Два з них пішли не вгору, а вбік, і потрапили в обличчя Лукасу.

Після інциденту Вьятрі вирушив до лікарів клубу «Бока Хуніорс», де він виступав на початку кар'єри. За попередніми даними, на відновлення футболіста піде мінімум два місяці.