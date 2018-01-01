"Ліверпуль" представив найдорожчого захисника в історії футболу

"Ліверпуль" офіційно представив свого новачка - захисника збірної Голландії Віргіла ван Дейка, який раніше виступав за "Саутгемптон".

Про це повідомляє офіційний канал "Червоних" в твіттері.

«Ліверпуль» придбав гравця за 75 мільйонів фунтів. Таким чином Ван Дейк став найдорожчим захисником в історії футболу. 26-річний футболіст вже провів перше тренування в новому клубі, знявся для фотосесії і дав інтерв'ю.

"Радий опинитися тут. Мені кортить почати грати. Очевидно, що за мене заплатили великі гроші, але я нічого не можу з цим вдіяти. Єдине, що я можу – старанно працювати і викладатися на всі сто кожен день. Це я і збираюся робити", – заявив футболіст.

Сьогодні "Ліверпуль" проведе перший матч у 2018 році - у черговому турі АПЛ "Червоні" зіграють з "Бернлі".