Кращим гравцем "Динамо" в 2017 році визнаний Ярмоленко
21:22, 31 грудня 2017Футбол
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Футболіст, який перейшов у серпні в дортмундську "Боруссію", випередив в опитуванні вболівальників Буяльського і Мбокані.
Андрій Ярмоленко - найкращий гравець "Динамо" у 2017 році / facebook.com/fcdynamoua
Екс-півзахисник «Динамо» Андрій Ярмоленко визнаний кращим футболістом команди в 2017 році.
Це стало відомо в результаті опитування, що проводив офіційний сайт "Динамо".
В опитуванні вболівальників 28-річний футболіст набрав 32% голосів. Віталій Буяльський та Дьємерсі Мбокані набрали по 10%, а Віктор Циганков і Жуніор Мораєс – по 9%.
Нагадаємо, Ярмоленко до серпня виступав за «Динамо», а потім перейшов у дортмундську «Боруссію» за 25 мільйонів євро.
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