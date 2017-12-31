Кращим гравцем "Динамо" в 2017 році визнаний Ярмоленко

Екс-півзахисник «Динамо» Андрій Ярмоленко визнаний кращим футболістом команди в 2017 році.

Це стало відомо в результаті опитування, що проводив офіційний сайт "Динамо".

В опитуванні вболівальників 28-річний футболіст набрав 32% голосів. Віталій Буяльський та Дьємерсі Мбокані набрали по 10%, а Віктор Циганков і Жуніор Мораєс – по 9%.

Нагадаємо, Ярмоленко до серпня виступав за «Динамо», а потім перейшов у дортмундську «Боруссію» за 25 мільйонів євро.