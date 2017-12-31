Збірна України проведе товариські матчі з Японією і Саудівською Аравією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав перших ймовірних суперників національної команди в 2018 році.

"Ми хочемо провести якомога більше контрольних матчів. У березні — два, а по закінченні сезону — ще три. Все йде до того, що ми почнемо рік матчами з Японією і Саудівською Аравією. Наскільки мені відомо, контракт з японцями вже знаходиться в ФФУ, а другий договір повинні надіслати на самому початку року", - зазначив Шевченко в інтерв'ю сайту Команда1.

Де саме відбудуться найближчі спаринги збірної, точно поки не відомо.

"Після того, як всі формальності будуть улагоджені, стане відомо місце проведення цих поєдинків. Точно можу сказати, що вони пройдуть в Європі. Як тренера підбір суперників мене цілком влаштовує, адже обидві команди стали учасниками чемпіонату світу", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, збірна України не зуміла пробитися у фінальну частину чемпіонату світу-2018, який відбудеться наступного літа в Росії.