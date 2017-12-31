Не стримав емоцій: форвард "Манчестер Сіті" заплакав через отриману травму (відео)

Нападник футбольного клубу «Манчестер Сіті» Габріел Жезус не зміг стримати сліз під час матчу 21-го туру чемпіонату Англії з «Крістал Пелас» через отриману травму.

Відеозапис з'явився в Twitter.

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На 12-й хвилині форвард отримав пошкодження коліна. Через кілька хвилин він повернувся на поле, однак через деякий час ліг на газон і не зміг продовжити зустріч. Замість нього вийшов Серхіо Агуеро.

Зустріч завершилася з рахунком 0:0.