Родченков звинуватив кращих російських футболістів у застосуванні допінгу

Інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) Григорій Родченков готовий надати ФІФА дані про участь російських футболістів у "державній програмі допінгу".

Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на російський "Спорт-експрес".

Йдеться про 34 футболістів, серед яких - гравці збірної Росії, які були включені в офіційну заявку на чемпіонат світу-2014.

За інформацією джерела, у ФІФА практично впевнені в наявності заборонених речовин у крові як мінімум у трьох футболістів зі списку — екс-гравців санкт-петербурзького "Динамо" Єгора Генералова і Павла Соломатіна (в допінг пробах виявлені сліди марихуани), а також півзахисника "Рубіна" Руслана Камболова. Футболіст напередодні здачі аналізу крові повідомив, що йому в лікарні робили укол дексаметазону.

Читайте такожІнформатор WADA Родченков назвав прізвища футболістів, які замішані в допінгової програмі в РосіїКрім того, список російських гравців, яких звинувачують в застосуванні допінгу, рясніє відомими прізвищами. Так, під підозру потрапили Ігор Акінфєєв, Юрій Лодигін, Сергій Рижиков, Василь Березуцький, Сергій Ігнашевич, Георгій Щенніков, Володимир Гранат, Андрій Єщенко, Дмитро Комбаров, Ігор Денисов, Алан Дзагоєв, Роман Широков, Денис Глушаков, Віктор Файзулін, Олег Шатов, Юрій Жирков, Олександр Кокорін, Олександр Кержаков, Олександр Самедов, Павло Соломатін та інші.

Раніше британське видання Daily Mail повідомляло про те, що ФІФА має намір отримати свідчення Родченкова щодо допінгу в російському футболі.

Нагадаємо, у зв'язку з допінг-скандалом президент РФС Віталій Мутко пішов зі свого поста. Раніше він був довічно дискваліфікований Міжнародним олімпійським комітетом через організацію державної системи допінгу в Росії. На цьому тижні також повідомлялося про відставку Мутка з посади голови оргкомітету ЧС-2018 з футболу.