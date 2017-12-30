Марлос визнаний кращим гравцем 2017 року в складі "Шахтаря"

Атакуючий півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України натуралізований бразилець Марлос визнаний кращим гравцем свого клубу в 2017 році, повідомляє офіційний сайт гірників.

Головними претендентами на перемогу в номінації були Андрій Пятов і Марлос. Саме їх протягом року тричі визнавали кращими футболістами місяця.

Інтрига трималася до останнього моменту, але при підсумковому підрахунку голосів півзахисник вирвався вперед і став тріумфатором року. За Марлоса висловилися 12 468 вболівальників, а голкіперу «гірників» свої симпатії віддали 11 872 людини.

Третє місце і 10 144 голоси дісталися Тайсону, який зовсім трохи випередив співвітчизника Бернарда (10 132). Всього в опитуванні на офіційних сторінках в соціальних мережах клубу взяли участь понад 50 тисяч респондентів.

Нагадаємо, саме Марлос був названий кращим гравцем і за підсумками минулого року, а до нього визнання вболівальників удостоювалися Алекс Тейшейра (2015) і Даріо Срна (2014).