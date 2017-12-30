Білорус Юрій Свірков призначений головним тренером команди УПЛ "Верес"

Новим головним тренером команди УПЛ «Верес» (Рівне) став Юрій Свірков. Білоруський спеціаліст вже поставив свій підпис у контракті із Народним Клубом, повідомляє інформаційна служба НК "Верес".

Юрій Свірков – народився 20 січня 1968 року у Бобруйську (Білорусь). Виступав на позиції воротаря за білоруські клуби: «Дніпро» (Могильов), «Хімік» (Гродно), «Неман» (Гродно), МПКЦ (Мозир), «Торпедо-МАЗ» (Мінськ). Чемпіон та володар Кубка Білорусі. Зіграв в одному поєдинку за національну збірну своєї країни.

Тренерську кар’єру розпочав у 2000-му році. Працював із голкіперами у клубах: «Бєлшина» (Бобруйськ), «Локомотив» (Мінськ). У сезоні 2004-2005 входив до тренерського штабу запорізького «Металурга». Згодом три роки працював у «Спартаку» із Нальчика (Росія).

У 2009-му – очолив клуб російської ПФЛ (аналог українського Другої ліги) «Машук-КМВ». Потім – «Зеленоград», молодіжну грозненського «Терека» та естонську «Нарву-Транс».

У період із 2012-го по 2017-й роки – Юрій Свірков обіймав посаду технічного директора федерації футболу Казахстану. Упродовж останніх півроку спеціаліст очолював клуб російської ПФЛ «Анжі-Юніор» (Зеленодольськ).