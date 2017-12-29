ФФУ довічно дискваліфікувала 18 гравців з "ДНР"

У Будинку футболу відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

КДК ФФУ розглянув справу про заяву Служби безпеки України стосовно футболістів, що брали участь у футбольних матчах у складі т.зв. «ДНР», та вирішив заборонити довічно здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом 18 футболістам.

Відзначимо, що у чемпіонаті так званої "ДНР" беруть участь 8 команд з Донецьку, Горловки, Макіївки, та Мостіно.

ФФУ заборонила право здійснювати будь-яку діяльність, пов`язану з футболом:

- Кравченку Володимиру Сергійовичу, 10.01.1986 р.н.;

- Нікуліну Денису Сергійовичу, 17.10.1994 р.н.;

- Сінькову Максиму Юрійовичу, 09.12.1997 р.н.;

- Селезньову Анатолію Вікторовичу, 08.04.1995 р.н.;

- Крохмалю Сергію Ігоровичу, 29.08.1990 р.н.;

- Кушніру Андрію Юрійовичу, 22.02.1994 р.н.;

- Рябому Андрію Олександровичу, 26.03.1988 р.н.;

- Мішину Владиславу Вадимовичу, 22.05.1994 р.н.;

- Зінченку Руслану Володимировичу, 26.08.1996 р.н.;

- Махну Ярославу Миколайовичу, 15.05.1993 р.н.;

- Саєтову Роману Сергійовичу, 18.08.1981 р.н.;

- Свиридову Платону Миколайовичу, 20.11.1986 р.н.;

- Поточному Денису Григоровичу, 08.05.1985 р.н.;

- Іванову Івану Олександровичу, 12.02.1988 р.н.;

- Дмитрішину Ігору Олеговичу, 24.10.1995 р.н.;

- Станенку Віктору Вадимовичу, 31.10.1991 р.н.;

- Шмакову Микиті Руслановичу, 20.04.1996 р.н.;

- Золотарю Костянтину Павловичу, 24.03.1994 р.н.