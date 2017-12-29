Суперник київського "Динамо" по Лізі Європи підписав контракт з гравцем збірної Ірану

Футбольний клуб АЄК (Афіни, Греція) оголосив про початок співпраці з іранським півзахисником Масудом Шоджаі. Гравець підписав контракт до кінця сезону з правом продовження на наступний рік і взяв жовто-чорну футболку з номером 24, повідомляє офіційний сайт клубу.

Масуд Соджаі народився 9 червня 1984 року в Ширазі, Іран. Він почав свою кар'єру в іранському чемпіонаті в 2002 році, а в 2008-му підписав контракт з іспанською "Осасуною".

З "Осасуною" протягом п'яти сезонів він зіграв в Ла Лізі 101 матч, забивши 8 голів. У 2013-му він перейшов у "Лас-Пальмас", де провів 29 матчів (5 голів).

У національній збірній Ірану гравець провів 70 матчів, в яких забив 8 голів. Він провів у складі іранської збірної на чемпіонаті світу-2006 один матч проти Анголи і був ключовим гравцем своєї збірної на чемпіонаті світу-2014 в Бразилії, беручи участь у трьох іграх групового турніру проти Нігерії, Аргентини та Боснії і Герцеговини. Також він був лідером збірної своєї команди у відбірковому турнірі ЧС-2018, фінальний турнір якого пройде в Росії найближчим літом.