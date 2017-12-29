Національна збірна України з футболу може провести до 11 матчів в 2018 році

Виконавчий комітет Федерації футболу України затвердив Міжнародні календарі матчів збірних команд ФФУ на 2018 рік та Єдиний календар заходів з жіночого футболу ФФУ на 2018 рік, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Згідно лану національна збірна України проведе два матчі у період з 19 по 27 березня, один матч у травні два - у червні, дві гри з 3 по 11 вересня (Ліга націй УЄФА), дві гри з 8 по 16 жовтня (одна гра ЛН), та дві гри у листопаді (одна - ЛН).

Читайте такожТренер збірної України Шевченка: у березні можемо зіграти з учасниками чемпіонату світуТакож Виконком продовжив контракти з головним тренером національної жіночої збірної Володимиром Ревою (до 10 вересня 2018 року), наставником молодіжної жіночої збірної команди України WU-19 Наталією Зінченко (до 30 листопада 2018 року), головним тренером юнацької збірної команди України U-19 Олександром Петраковим (контракт на два роки), керманичем юнацької збірної команди України U-18 Сергієм Поповим (контракт на два роки) та наставником U-17 Олег Кузнецов (контракт на два роки).

Як повідомляв УНІАН, раніше Андрій Шевченко був затверджений на посту головного тренера національної команди України терміном на наступний відбірковий цикл Євро-2020.