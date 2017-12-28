Ахметов: у 2018 році чекаю гімн Ліги чемпіонів на "Донбас Арені"

Президент футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Рінат Ахметов поділився своїми очікуваннями від нового 2018-го року в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

«Якого дива я чекаю в 2018 році? Я чекаю гімну Ліги чемпіонів на «Донбас Арені» та переповнені вболівальниками трибуни, як це було раніше. Це буде означати тільки одне: у нашій країні настав стабільний, міцний мир. Це буде означати, що люди більше не гинуть і не страждають, що люди, нарешті, живуть, а не виживають.

Я хочу, щоб Україна була дуже сильною державою, а українці — були щасливі. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен стабільне економічне зростання.

І я хочу сказати, що наша група System Capital Management буде продовжувати робити все для економічного зростання країни. Буде робити все, щоб люди мали достойну роботу і достойну зарплату, а значить — жили щасливо», – сказав Ахметов.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" змушений був переїхати з "Донбас-Арени" після початку бойових дій на Сході України - в Донецькій і Луганській областях.

В даний момент команда проводить домашні матчі на ОСК "Металіст" у Харкові.