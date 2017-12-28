Ахметов: у 2018 році чекаю гімн Ліги чемпіонів на "Донбас Арені"
Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов розповів, чого він чекає від 2018 року.
Президент футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Рінат Ахметов поділився своїми очікуваннями від нового 2018-го року в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".
«Якого дива я чекаю в 2018 році? Я чекаю гімну Ліги чемпіонів на «Донбас Арені» та переповнені вболівальниками трибуни, як це було раніше. Це буде означати тільки одне: у нашій країні настав стабільний, міцний мир. Це буде означати, що люди більше не гинуть і не страждають, що люди, нарешті, живуть, а не виживають.
Я хочу, щоб Україна була дуже сильною державою, а українці — були щасливі. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен стабільне економічне зростання.
І я хочу сказати, що наша група System Capital Management буде продовжувати робити все для економічного зростання країни. Буде робити все, щоб люди мали достойну роботу і достойну зарплату, а значить — жили щасливо», – сказав Ахметов.
Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" змушений був переїхати з "Донбас-Арени" після початку бойових дій на Сході України - в Донецькій і Луганській областях.
В даний момент команда проводить домашні матчі на ОСК "Металіст" у Харкові.