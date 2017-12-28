Президент ФФУ запросив звільнених з полону бойовиків фанатів "Зорі" на фінал Ліги чемпіонів

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко запросив звільнених напередодні з полону бойовиків двох фанатів луганської "Зорі" на фінальний матч Ліги чемпіонів, який відбудеться в травні в Києві, повідомляється на особистій сторінці Павелко в Facebook.

"Історія кожного з цих відважних людей заслуговує окремої уваги і цілком можливо, їхній приклад незабаром ляже в основу сюжету для нової книги або фільму. І, що найбільше вражає – це відвага і непохитність наших патріотів. Показово, що перше, що буквально прокричав по телефону своєї мами вже добре відомий всій Україні вболівальник луганської «Зорі» Владислав Овчаренко було: «Мамо, я на батьківщині!». Складно описати емоції від усвідомлення того, що Влад і ще один патріот-уболівальник «Зорі» Артем Ахмеров нарешті в безпеці", - написав Павелко.

"Влада і Артема запрошую до Києва на фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА! Ми пишаємося Вами!", - додав керівник ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, напередодні відбувся масштабний обмін полоненими, за підсумками якого були звільнені 74 українця, в тому числі два фаната луганської "Зорі".