Мутко пішов з посади голови оргкомітету ЧС-2018 на тлі допінгового скандалу

Віце-прем'єр уряду Росії Віталій Мутко пішов з посади голови оргкомітету чемпіонату світу з футболу 2018 року на тлі звинувачень у причетності до підтримуваної державою допінгової програми, повідомляє Радіо Свобода.

Головування в оргкомітеті перебере Олексій Сорокін, який дотепер був виконавчим директором у цій структурі.

«Мутко буде продовжувати здійснювати нагляд за підготовкою регіонів, а також координуватиме будівництво необхідної інфраструктури», – відзначив оргкомітет у заяві 27 грудня, висловивши «великий жаль» через усунення Мутка.

Раніше цього тижня 59-річний Мутко призупинив діяльність на посаді голови Російського футбольного союзу. Він вказав, що повернеться на посаду через шість місяців, «можливо, раніше».

Мутко був головою РФС з 2005 до 2009 року. У вересні 2015-го він повернувся на посаду. Раніше ЗМІ повідомляли, що Мутко піде з посади очільника Російського футбольного союзу у зв’язку з тиском з боку Міжнародної федерації футболу (ФІФА) на тлі допінгового скандалу.

Як повідомляв УНІАН, виконком Міжнародного олімпійського комітету 5 грудня відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді-2018 в Південній Кореї. У МОК на підставі двох розслідувань визнали доведеним фактом, що влада Росії на державному рівні організувала систему застосування допінгу в спорті.

За рішенням виконкому МОК також дискваліфікований Олімпійський комітет Росії. Колишній міністр спорту, віце-прем’єр уряду Росії Віталій Мутко довічно позбавлений права бути присутнім на Олімпіадах.