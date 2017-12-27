Це залежить не тільки від мене: Фонсека не впевнений, що очолюватиме "Шахтар" наступного сезону

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека повідомив, що не впевнений в тому, що продовжить роботу в донецькому клубі.

Крім того, спеціаліст розповів про особливості гри в чемпіонаті України порівняно з Португалією, пише ТСН.

"Це залежить не тільки від мене. Якщо виникне це питання, то я подумаю і прийму до уваги всі фактори, в тому числі те, що я себе добре почуваю в клубі і в країні. Але це питання зараз мене взагалі не турбує. Зараз мене хвилює підготовка "Шахтаря" до другої частини сезону. Поки я тут, я тілом і душею з клубом. Без сумнівів, робота тут - це дуже позитивний досвід. Функціонування в таких умовах змусило мене вирости.

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Я звик до чемпіонату Португалії, де навіть аутсайдери намагаються грати, атакувати і проявляти ініціативу в грі. Непросто грати 90-95% матчів, де суперник весь час закривається в своєму штрафному майданчику. Подолати такий захист - це складна робота. Іноді люди до кінця не розуміють, наскільки складно "Шахтарю" перемагати суперника, який закривається в захисті.Тому в чемпіонаті України дуже складно виступати саме через це.

Я завжди телефоную своєму синові після матчів. Питаю, чи дивився він нашу гру. Після одного з матчів в цьому сезоні він сказав мені: "Я бачив тільки перший тайм. Я втомився дивитися. Всі ігри однакові. Немає нічого нового ", - сказав Фонсека в інтерв'ю.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Шахтар" зійдеться з італійською "Ромою".