Обмін полоненими: двох фанатів луганської "Зорі" звільнено з "ЛНР"

Сьогодні, 27 грудня, на Донбасі почався обмін заручниками за формулою 74 українці на 306 осіб.

Загалом було звільнено перших 16 українських заручників. Їх привезли до пункту обміну заручниками і завели до логістичного центру КПП "Майорськ", повідомляє ТСН.

Серед переданих заручників - не тільки військові, а також є цивільні люди й, зокрема, ультрас футбольного клубу "Зоря" Владислав Овчаренко та Артем Ахмеров.

Представники ЛНР звинуватили хлопців у шпіонажі та назвали їх “лідерами підпільного угрупування”, які передають інформацію полку Азов. Владислав та Артем неодноразово висловлювали свою про-українську позицію.

Журналісти зв’язалися з матір’ю Владислава Вітою Овчаренко та дізналися подробиці обміну.

“Мені подзвонили вже і розповіли цю новину. Він зараз з Іриною Володимирівною (Геращенко - ред.). Він мені потім сам дзвонив. Ми самі ще в Луганську і чекали до останнього новин. А син уже в Україні. Звичайно ж він в Україні залишиться, однозначно. Тут йому робити нічого (в окупованому Луганську –ред.)”, – розповіла мати Овчаренка.

Читайте такожОбмін полоненими: лише двоє осіб із 43, які відбули покарання, захотіли повернутися до Луганська (фото)

За її словами, зараз вони намагаються самі дізнатися подробиці куди привезуть її сина та після цього будуть вже планувати з ним зустріч.

“Звичайно ми хочемо побачитися. Хочеться хоч обійняти його. Я не торкалася до нього 14 місяців. Навіть не знаю, будемо намагатися щоб швидше це все зробити. Ми ще не запитали де він просто зараз. Влад сказав нам телефоном: "Мамо, я на Батьківщині!". Ми з ним на зв'язку, так, це напевно Ірина Володимирівна дала йому свій телефон і він подзвонив мені. Я от дуже сподіваюся, що до Нового року ми з ним побачимося. Нам такий подарунок ось до Нового року. Це просто подарунок. Я всім дуже вдячна за допомогу. Нам стільки людей допомогли, це не передати. Це як друге народження сина. Ми вже і плакали, і сміялися, не знаю, що з нами відбувається. Ми раді просто до без пам'яті”, – додала вона.

Зазначимо, що 25 жовтня 2017 року, так званий "суд ЛНР" засудив члена фанатської організації футбольного клубу "Зоря" Владислава Овчаренка до 17 років ув'язнення "особливого камерного режиму". Українця звинуватили в шпигунстві на користь України через те, що він вийшов у центр окупованого Луганська з українським прапором і спалив "прапор" терористів "ЛНР".