Гравець "Шахтаря" Ісмаїлі купив продукти 50 сім'ям з бразильських фавел на Різдво

13:02, 27 грудня 2017
Футбол
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Футболіст проводить відпустку на батьківщині.

Ісмаїлі в очікуванні дуже важкого матчу в Роттердамі / shakhtar.com

Гравець донецького "Шахтаря" Ісмаїлі поводить відпустку на батьківщині в Бразилії, де зайнявся благодійною діяльністю, повідомляється в Instagram гравця.

Футболіст відвідав самі неблагополучні райони - фавели, напередодні католицького Різдва. Там він забезпечив продуктами 50 сімей, для того, щоб вони могли нормально відзначити свято.

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Теги: #Шахтар Ісмаїлі благодійність