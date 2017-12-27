Гравець "Шахтаря" Ісмаїлі купив продукти 50 сім'ям з бразильських фавел на Різдво
13:02, 27 грудня 2017Футбол
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Футболіст проводить відпустку на батьківщині.
Ісмаїлі виступає за "Шахтар" з 2013 року / shakhtar.com
Гравець донецького "Шахтаря" Ісмаїлі поводить відпустку на батьківщині в Бразилії, де зайнявся благодійною діяльністю, повідомляється в Instagram гравця.
Футболіст відвідав самі неблагополучні райони - фавели, напередодні католицького Різдва. Там він забезпечив продуктами 50 сімей, для того, щоб вони могли нормально відзначити свято.
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