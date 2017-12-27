У Житомирі представили нового тренера ФК "Полісся" та новий клубний автобус (фото)

Сьогодні у прес-центрі Житомирської облдержадміністрації та облради відбулося представлення нового тренера футбольного клубу «Полісся».

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході узяли керівники міста і області, керівництво клубу та його новий тренер Олександр Призетко.

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Учасники брифінгу нагадали журналістам, що контракт з тепер вже колишнім тренером ФК «Полісся» Володимиром Мазяром розірвали у зв’язку з надходженням йому пропозиції від зарубіжного клубу.

Тепер житомирське «Полісся» тренуватиме Призетко, на якого покладають великі надії. Так, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, серед іншого, розповів, що нового тренера для житомирської футбольної команди вдалося швидко знайти, оскільки пропозицій було чимало.

Гундич також підкреслив, що задача для Призетко залишається незмінною – за підсумками 2018-2019 років «Полісся» має вийти в Першу лігу.

Призетко, у свою чергу, повідомив, як саме він планує будувати роботу нової команди.

Після брифінгу журналістам презентували новий сучасний автобус для футбольної команди, який закупили, в основному, за кошти, виділені урядом, та частково — за кошти співфінансування з міського бюджету.

Довідка УНІАН. 46 - річний Олександр Призетко - український футболіст, який грав на позиції півзахисника та нападника, захищав збірну України. Дворазовий чемпіон України, фіналіст Кубка України. Працює тренером з 2011 року. З 2016 по 26 вересня цього року Призетко очолював футбольний клуб «Металіст 1925», який цей тренер вивів із аматорів до другої ліги.