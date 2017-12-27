Екс-президента федерації футболу Перу виправдали у справі про хабарництво у ФІФА

Суд присяжних у США виправдав колишнього президента федерації футболу Перу Мануеля Бурґу в справі про хабарництво у Міжнародній федерації футболу (ФІФА), повідомляє Радіо Свобода.

Водночас присяжні за численними іншими звинуваченнями в цій справі визнали винними двох інших фігурантів – Хуана Напуту з Парагваю та Жозе Марію Марина з Бразилії.

Прокурори звинувачували цих трьох осіб у згоді на хабар обсягом у мільйони доларів від бізнесменів в обмін на медіаправа або вплив на визначення країн-господарів чемпіонатів світу та інших великих турнірів, що проводяться під егідою ФІФА.

Бурґа є першим, хто був виправданий серед більш ніж 40 людей, обвинувачених у Сполучених Штатах у зв’язку з розслідуванням корупції у ФІФА. З числа обвинувачених 24 особи визнали себе винними.