"Шахтар", "Динамо" та "Верес" очолили рейтинги УПЛ після першої половини сезону
11:16, 27 грудня 2017Футбол
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Прем`єр-ліга підбила проміжні підсумки чемпіонату.
"Шахтар" і "Динамо" очолили рейтинги УПЛ / upl.ua
Аналітики української футбольної Прем`єр-ліги навели трохи цікавої статистики поточного сезону в Чемпіонаті УПЛ, йдеть на офіційному сайті ліги.
Цікаво, що майже у всіх показниках лідирують "Шахтар", або "Динамо". Лише в кількості нічиїх усіх випередив рівненський "Верес".
Найбільше перемог: 13 — «Шахтар».
Найбільше нічиїх: 11 — «Верес».
Найменше поразок: 1 — «Динамо».
Найбільше забитих м’ячів: 38 — «Шахтар».
Найменше пропущених м’ячів: 12 — «Динамо».
Найкраща різниця м’ячів: +25 — «Динамо».
Найбільша кількість забитих-пропущених м’ячів: 56 — «Шахтар» (38-18) і «Зоря» (31-25).
upl.ua
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