"Шахтар", "Динамо" та "Верес" очолили рейтинги УПЛ після першої половини сезону

Аналітики української футбольної Прем`єр-ліги навели трохи цікавої статистики поточного сезону в Чемпіонаті УПЛ, йдеть на офіційному сайті ліги.

Цікаво, що майже у всіх показниках лідирують "Шахтар", або "Динамо". Лише в кількості нічиїх усіх випередив рівненський "Верес".

Найбільше перемог: 13 — «Шахтар».

Найбільше нічиїх: 11 — «Верес».

Найменше поразок: 1 — «Динамо».

Найбільше забитих м’ячів: 38 — «Шахтар».

Найменше пропущених м’ячів: 12 — «Динамо».

Найкраща різниця м’ячів: +25 — «Динамо».

Найбільша кількість забитих-пропущених м’ячів: 56 — «Шахтар» (38-18) і «Зоря» (31-25).