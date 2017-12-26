"Бешикташ" офіційно представив Домагоя Віду в якості гравця команди

19:32, 26 грудня 2017
Футбол
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Стамбульський клуб розмістив відеоролік на своїй офіційній сторінці в соцмережі.

Види з'явився у футболці

Турецький футбольний клуб "Бешикташ" офіційно представив хорватського легіонера київського "Динамо" Домагоя Віду в якості гравця команди, повідомляється на клубній сторінці в Twitter.

Протягом декількох хвилин з'явилося два поста, де спочатку Віда постає у футболці команди, а потім з'явився промо-ролик присвячений переходу гравця в клуб.

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Теги: #Віда Бешикташ контракт#Віда перехід в Бешикташ