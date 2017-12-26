Павелко: п'ять міст готові прийняти фінал Кубка України - FootballHub (відео)
17:02, 26 грудня 2017Футбол
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Серед кандидатів є і прифронтовій Маріуполь.
Фінал Кубка України може пройти в Маріуполі / cup.sport.ua
Президент Федерації футболу України Андрій Павелко назвав спикок міст-претендентів на проведення фіналу Кубка України з футболу 2018 року в рамках веб-конференції на FootballHub.
«Суми працюють над тим, що прийняти фінал Кубка України. На фінал також претендують Одеса, Маріуполь, Дніпро і Запоріжжя. Багато міст подають заявки, кого вибере Виконком – я не знаю», — розповів Павелко.
На даний момент на трофей претендують чотири команди - "Шахтар", "Динамо", "Маріуполь" і "СК Дніпро-1", які визначать двох фіналістів у півфіналах. Жеребкування відбудеться в березні, самі півфінали - у квітні.
Фінал Кубка України заплановано на 10 травня 2018 року.
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