Позов "Динамо" в Лозанну грає проти України - нардеп від БПП.

Народний депутат і віце-президент Донецької обласної Федерації футболу Дмитро Лубинець прокоментував звернення власників «Динамо» в Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) у зв'язку з технічною поразкою через неявку на матч УПЛ, який повинен був відбутися в Маріуполі, повідомляє Террикон.

«Коли ти вболіваєш за футбол і бачиш з боку людини, яка володіє одним з найвідоміших в країні клубом, таке ставлення до Маріуполя, то це сприймається дуже негативно. Я на даний момент хочу, щоб цю справу було розглянуто в Лозанні. Але як український політик, можу сказати, що це буде мінус для України, якщо ми не можемо розібратися всередині своєї держави і виносимо питання в Лозанну. Нехай це буде мінус, але нехай остаточно будуть підтверджені всі рішення наших федерацій футболу і наших футбольних установ.

Я абсолютно впевнений в тому, що Лозанна підтвердить, що «Динамо» безпідставно не приїхало в Маріуполь. Те, що ми не можемо розібратися самостійно в своїй державі і звертаємося до міжнародних судів, свідчить про те, що деякі люди роблять все, щоб в України був негативний імідж у світі.Це на 100% грає проти України», – зазначив Лубинець.

Як повідомляв УНІАН, «Динамо» не прибуло на матч в Маріуполі, пояснивши це недостатніми гарантіями безпеки для гравців своєї команди. Столичній команді присудили технічну поразку, а керівництво «біло-синіх» прийняв рішення відстоювати свої права в CAS.