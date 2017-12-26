Блохін: футбол мені не сниться, але за роботою я скучив

Екс-тренер київського "Динамо" та кращий бомбардир в історії команди оцінив нинішній стан колективу та розповів про своє життя сьогодні в інтерв`ю клубній прес-службі ФК "Динамо" (Київ).

"У «Динамо»? Нехай молоді гравці ще покажуть себе. Багато з них поки як слід по м’ячу бити не вміють, а з них роблять зірок. Потрібен час. Не можна за два-три вдалих матчі стати гравцем світового рівня. Футболіст повинен кілька років пограти, демонструючи стабільність, тоді вже можна називати його зіркою. Штучно зірку створити просто. Зараз у «Динамо» грають свої вихованці. Іноземні футболісти залишили команду – і молодим хлопцям надали шанс. Потрібно ним скористатися", - розпочав Блохін.

На зауваження про те, що у чемпіонаті України зараз велика кількість нічиїх, справжня «засуха», Блохін відреагував: "Я вважаю, що в нас слабкий рівень гравців. Багато футболістів не відповідають рівню чемпіонату. Від цього страждає збірна. Якщо не з’являються якісні футболісти, то важко створювати збірну. Конкуренції особливої немає. Можна назвати кількох гравців у збірній, які обов’язково будуть грати. Їм просто немає заміни".

Говорячи про приїзд до Києва агентів з Китаю, Блохін відзначив: "Хлопці виявилися несерйозними. У Китаї розвивається футбол, створені всі умови. Зараз багато інвесторів із Китаю, з Азії купують футбольні клуби, будують поля, інфраструктуру. Тренери працюють із дітьми. З ранку до вечора створюють школи для них. Фінансово ми не можемо дозволити собі такі умови на сьогодні. Усе впирається в гроші".

А на питання, чи існує клуб або збірна, на запрошення яких ви б погодилися, відповів: "Поки не можу відповісти на це запитання. Якби була пропозиція, тоді б думав над нею. Усе залежить від завдань, які поставлені перед клубом, від інфраструктури. Зараз дуже багато футболістів, що завершують свою кар’єру, отримують ліцензію, але сидять без роботи. Ринок перенасичений".

"Футбол мені не сниться, але за роботою скучив. Снився в ті часи, коли працював у команді, завжди перебував під навантаженням. Зараз уже трохи відійшов від цього. Але мені допомагають підшукувати варіант. Із Шандором Варгою вже не працюю – моїм працевлаштуванням займаються інші люди, але поки про щось говорити рано", - підсумував Блохін.