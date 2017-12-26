Мілевський проводжає старий рік у Мінську з шашликами і в куртці київського "Динамо"

Екс-футболіст київського "Динамо" скандально відомий Артем Мілевський вже почав проводжати старий рік у рідному Мінську, де сфотографувався у куртці ФК "Динамо" (Київ) на тлі мангалу з шашликами і розмістив фото в своєму Instagram.

Гравець, відомий своєю любов'ю до вечірок з алкоголем і постійними порушеннями спортивного режиму, кращі роки кар'єри провів у київському "Динамо", куди перейшов у 2002 році.

З 2005 по 2013 роки він зіграв 178 матчів за основний склад "Динамо" і забив 57 голів. Також він зіграв за збірну України 50 матчів, в яких забив 8 голів.

Крім того, в 2000 році він змінив спортивне громадянство - перестав виступати за збірну Білорусі й почав кар'єру в національній команді України.

Після відходу з "Динамо" з 2013 по 2017 роки гравець змінив 6 команд, а в даний час виступає за "Динамо" (Брест) у рідній Білорусі.