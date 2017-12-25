Марлос визнаний найкращим гравцем за версією капітанів клубів УПЛ

Капітани всіх 12 клубів української Прем’єр-ліги проголосували за найкращих футболістів України. Переможцем в голосуванні став гравець Шахтаря Марлос, повідомляє SportArena.

Умовою опитування видання було не називати у трійці гравців зі своєї команди (для об’єктивності) та уникати голосування за себе. За сприяння прес-служб футбольних клубів УПЛ вдалося отримати трійки найкращих від кожного із капітанів.

Перемогу святкував хавбека "Шахтаря" та від недавнього часу збірної України Марлос. Бразилець отримав менше перших місць, ніж Андрій Ярмоленко, проте про нього набагато частіше згадували. Мабуть, за ці кілька місяців хтось уже забув Ярмоленка, або просто не захотів його вибирати, бо не повний сезон. Зрештою, Марлос набрав на 6 очок більше.

Третє та четверте місце дісталось ще двом гравцям "Шахтаря" - Андрію Пятову та Тайсону.

Найцікавішим стало п’яте місце Артема Сухоцького з "Зорі", який став єдиним гравцем, хто отримав перше місце, окрім вищезгаданої четвірки.

Як повідомляв УНІАН, раніше Марлос став кращим гравцем України 2017 року за версією ФФУ.