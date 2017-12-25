Як гравця "Манчестер Сіті" Зінченка розіграли у FootballHub (відео)
18:32, 25 грудня 2017Футбол
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Під виглядом "стажера" програми з відомим футболістом й любителем кібер-розваг пограв чемпіон України з кіберспорту.
Зінченко пограв в симулятор з журналістом та чемпіоном України з кіберспорту / facebook.com/footballhubua/
Журналіст FootballHub Роман Бебех запросив граця збірної України з футболу та англійського "Манчестер Сіті" Олександра Зінченко пограти у футбольний симулятор FIFA, як відомого любителя кібер-розваг. Зінченко, природньо, зголосився.
Відомий футболіст й гадки не мав, що крім журналіста, з ним пограв, за легендою «стажер» FootballHub, а, насправді, чемпіон України з кіберспорту, представник Dynamo Kyiv Esports Віталій Муха.
Що з цього вийшло дивіться в сюжеті.
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