Як гравця "Манчестер Сіті" Зінченка розіграли у FootballHub (відео)

18:32, 25 грудня 2017
Футбол
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Під виглядом "стажера" програми з відомим футболістом й любителем кібер-розваг пограв чемпіон України з кіберспорту.

Зінченко пограв в симулятор з чемпіоном України з кіберспорту / facebook.com/footballhubua/

Журналіст FootballHub Роман Бебех запросив граця збірної України з футболу та англійського "Манчестер Сіті" Олександра Зінченко пограти у футбольний симулятор FIFA, як відомого любителя кібер-розваг. Зінченко, природньо, зголосився.

Відомий футболіст й гадки не мав, що крім журналіста, з ним пограв, за легендою «стажер» FootballHub, а, насправді, чемпіон України з кіберспорту, представник Dynamo Kyiv Esports Віталій Муха.

Що з цього вийшло дивіться в сюжеті.

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Теги: #Зінченко кіберспорт FootballHub