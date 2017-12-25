Віда за перехід в "Бешикташ" отримає бонус у 1,5 мільйони євро — ЗМІ

Центральний захисник київського "Динамо" Домагой Віда за підписання контракту з "Бешикташем" отримає бонус у розмірі 1,5 мільйона євро, повідомляє SportArena з посиланням на турецьке видання Haberturk.

Турецьке видання розкрило деталі майбутньої угоди Орлов з 28-річним футболістом.

Хорват підпише контракт на 4,5 роки, згідно з яким буде заробляти 3 мільйони євро за сезон. Крім одноразового бонусу в розмірі 1,5 мільйона євро самому Виді, клуб також виплатить ще 1,2 мільйона євро його агенту.

Днями центрбек з'явився на фотографії, яка розлетілася по всім турецьким ЗМІ, разом з керівниками "Бешикташа" і в футболці команди. Очікується, що він приєднається до своєї нової команди 3 січня в Антальї, де вона буде проводити тренувальний збір перед другою частиною сезону.

Домагой Віда виступав за "Динамо" з весни 2013 року, куди перебрався з однойменного загребського клубу. Загалом на його рахунку 161 матч і 13 голів за киян у всіх турнірах.