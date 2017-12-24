Українець Безус забив шикарний гол прямим ударом з кутового в матчі чемпіонату Бельгії

Екс-гравець національної збірної України Роман Безус, який виступає в складі бельгійського "Сент-Трюйдена", оформив "сухий лист" у матчі 20-го туру національної першості проти "Стандарта", повідомляє Isport.

Таким чином, наш футболіст приніс своїй команді нічию на останніх хвилинах зустрічі. Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1.

Зазначимо, що цей гол став другим для Романа Безуса в нинішньому чемпіонаті.