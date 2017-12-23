"Барселона" розтрощила "Реал" на його полі, практично позбавивши суперника шансів на чемпіонство

Відбувся центральний матч чемпіонату Іспанії - знамените Ель-Класіко "Реал" - "Барселона". Гра проходила на мадридському "Сантьяго Бернабеу" і завершилася розгромом столичного клубу - 0:3.

У першому таймі м'ячем частіше володіли господарі, але втілити в голи його не зуміли. На 2-й хвилині Кріштіану Роналду забив м'яч, але суддя справедливо скасував його через офсайд.

На 54-й хвилині "Барселона" провела зразкову контратаку, в результаті якої Луїс Суарес після пасу Серхіо Роберто вивів каталонців уперед.

На 63-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота «Реала» за гру рукою Даніеля Карвахаля і вилучив захисника з поля - мадридський клуб догравав зустріч удесятьох. А пенальті гарматним ударом реалізував Мессі.

Вже в компенсований до другого тайму час Алеіш Відаль забив 3-й гол «Барселони» і встановив остаточний рахунок - 3:0.

Перемога дозволила "Барселоні" ще більше збільшити відрив від суперників у таблиці. Тепер "Реал" відстає від каталонської команди на 14 очок.