Мессі, забивши в Ель-Класіко, побив бомбардирський рекорд Герда Мюллера

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі, який реалізував пенальті на 64-й хвилині матчу 17-го туру іспанської Прімери з «Реалом», побив один з "вічних" бомбардирських рекордів.

Про це повідомляє "Чемпіонат".

Аргентинський нападник побив рекорд німця Герда Мюллера за кількістю голів за один клуб з європейських топ-чемпіонатів.

Тепер на рахунку 30-річного аргентинця 526 голів за «Барселону» у всіх офіційних турнірах. Герд Мюллер, який виступав у 1964-1979 роках, забив 525 м'ячів у складі «Баварії».

Крім того, Мессі забив свій 54-й гол у 2017 році і вийшов на перше місце серед усіх бомбардирів. У португальця Роналду - 53 голи.

Як повідомляв УНІАН, "Барселона" крупно обіграла "Реал" в іспанському Ель-Класіко - 3:0.