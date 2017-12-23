Динамівець Віда прибув до Стамбула і приміряв футболку "Бешикташа"

Захисник київського «Динамо» і збірної Хорватії Домагой Віда незабаром підпише контракт з турецьким «Бешикташем».

Про це повідомляє Fanatik.

Читайте такожСуркіс пообіцяв Вигляді продати його в Англії, якщо він підпише з "Динамо" новий контракт - ЗМІОфіційної угоди сторони поки не підписали, але хорват вже прибув у розташування турецького клубу і 3 січня відправиться з командою на зимовий збір.

Нагадаємо, раніше «Динамо» хотіло продовжити контракт з Відою, а президент киян Ігор Суркіс проводив переговори із захисником. При цьому він обіцяв хорвату продати його в англійський клуб.

Хорватський захисник грав за «Динамо» з 2013-го по 2017 рік. У нинішньому сезоні на рахунку гравця збірної Хорватії 9 ігор і 2 забитих м'ячі в чемпіонаті України.