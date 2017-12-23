"Арсенал" і "Ліверпуль" зіграли внічию в трилері з шістьма голами

У Лондоні на стадіоні "Емірейтс" відбувся центральний матч чергового туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" приймав "Ліверпуль".

Команди зіграли в суперрезультативну нічию - 3:3, повідомляє офіційний сайт турніру.

Перший тайм пройшов під диктовку гостей. "Ліверпуль" мав багато моментів для взяття воріт, але використав лише один. На 26-й хвилині Коутіньйо після пасу Салаха відкрив рахунок.

На 52-й хвилині "Ліверпуль" подвоїв рахунок - на цей раз відзначився єгиптянин Салах.

Потім вражаючий відрізок видав "Арсенал". У проміжку між 53-ю і 58-ю хвилинами "Каноніри" забили тричі: спочатку відзначився Алексіс Санчес, потім гарматним ударом Джака зрівняв рахунок, а Месут Озіл вивів господарів вперед після шикарної комбінації.

Останнє слово було все-таки за "Ліверпулем". На 71-й хвилині Фірміно зробив рахунок - 3:3.

«Ліверпуль» з 35 очками посідає четверте місце в турнірній таблиці. «Арсенал» йде п'ятим, маючи 34 бали.