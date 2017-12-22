"Будівельник" розгромив БІПУ, "Мавпи" здолали "Хімік" у баскетбольній Суперлізі

У п'ятницю відбулися два поєдинки в рамках чергового туру баскетбольної Суперліги. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

"Черкаські Мавпи" виявилися сильнішими за "Хімік". Найкращу результативність показав Кольченко, який набрав у складі "Мавп" 21 очко. "Будівельник" у Києві розгромив одеську БІПУ: господарі були помітно сильнішими за одеситів в кожній чверті. Столичний клуб закріпився на другій позиції в таблиці.

Черкаські Мавпи – Хімік 86:78 (19:15, 26:16, 18:19, 23:28)

Черкаські Мавпи: Бояркін (5 + 6 передач), Кольченко (21 + 4 передачі + 4 перехоплення), Конєв (14 + 11 підбирань), Липовцев (6), Джурич (16) – старт; Кобець (11 + 5 підбирань), Беллфілд (7), Девіс (6 + 8 підборів), Ткаченко.

Хімік: Колтер (13 + 6 передач + 4 втрати), Ерієнс (19), Мальчевський (12 + 7 підбирань), Павлов (10 + 7 підбирань + 4 втрати), Петров (15 + 13 підбирань + 5 передач) – старт: Марченко (7), Сидоров (2), Антипов, Войналович.

Будівельник – БІПА 86:55 (28:18, 22:14, 17:10, 19:13)

"Будівельник": Анісімов (19 + 3 передачі + 1 підбирання), Сандул (2 передача + 1 підбирання), Крутоус (9 +2 передачі +1 підбирання), Отверченко (16 + 1 передачі + 2 підбирання), Дугат (16 + 4 переачи + 5 підбору) – старт; Брістол (6 передач + 1 підбирання), Вінтоняк (4 + 2 передачі + 1 підбирання), Місяць (6 + 5 передачі + 1 підбирання), Зотов (5 + 1 передачі + 4 підбирання), Дроздов (11 + 9 передачі +3 підбирання), Філдс.

БІПА: Артамонов (4 + 2 передачі +5 підбір), Кривцов (6 + 5 передач), Тищенко (10 + 9 передачі +2 підбирання), Бєліков (6 + 3 передачі + 1 підбирання, Танкслі (9) – старт; Луценко (4 передачі), Алфьоров (4 + 3 передачі + 1 підбирання), Ходов, Тихонов (5 + 4 передачі), Воєвода (5 + 1 передачі), Волчанов, Балабан (6 + 5 передачі + 1 підбирання).