"Динамо" привітало дітей, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, з новорічними святами

Футбольний клуб "Динамо" напередодні новорічних свят організував традиційну зустріч з постраждалими від наслідків трагедії на Чорнобильській АЕС дітьми та їхніми батьками.

Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".

Столичний клуб вже майже чверть століття надає допомогу підопічним благодійних організацій «Родина» та «Квіти Полину».

На зустрічі в конференц-залі стадіону "Динамо" був присутній головний тренер віце-чемпіонів України Олександр Хацкевич, капітан команди Сергій Сидорчук, воротар Максим Коваль, а також легендарний у минулому гравець, володар Кубка кубків і Суперкубка УЄФА Володимир Мунтян.

"Я вже бував у цьому залі на подібних заходах і дуже радий тому, що багатьох дітей я знаю. Здорово, що вони, а також їхні батьки продовжують отримувати позитивні емоції від життя і від наших зустрічей, спілкування з різними поколіннями футболістів. Для нас ці зустрічі – натхнення, тому що ми живемо заради дітей. Дай Бог, щоб вони були здорові, і щасливі, а в їхньому житті було побільше таких радісних моментів", - сказав головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич.

Динамівські зірки вручили дітям подарунки, після чого зустріч продовжилася новорічною виставою.