Головний тренер "Чорноморця" Дулуб розірвав контракт з клубом - ЗМІ

Білоруський наставник Олег Дулуб більше не є головним тренером одеського "Чорноморця".

Про це стало відомо виданню Sport Arena.

Восени Олег Дулуб підписав контракт з Чорноморцем до кінця сезону, але згодом вирішив залишити Одесу і нещодавно таки розірвав угоду з "моряками".

Читайте такожТренер "Чорноморця" через розбіжності з керівництвом хоче покинути клубГоловними причинами розірвання контракту є розбіжності тренера з генеральним директором клубу Анатолієм Мисюрою в питаннях кадрової політики, трансферів і преміальних.

Зазначимо, що протягом осені чутки про відставку Дулуба вже з'являлися, проте клуб називав цю інформацію "вигадками жовтої преси".

Хто замінить Дулуба на тренерському містку "Чорноморця", поки невідомо. Очікується, що про розставання з Дулубом клуб оголосить вже в січні, коли команда вийде з відпустки. Тоді ж стане відомо і ім'я нового тренера.

Відзначимо, що на даний момент одеська команда посідає 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ серед 12 команд.