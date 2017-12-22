"Шахтар" на першому зборі у Туреччині зіграє з чемпіоном Болгарії та віце-чемпіоном Хорватії

Визначилися суперники «Шахтаря» на першому зимовому зборі у Туреччині.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

20 січня донеччани зустрінуться з чемпіоном Болгарії «Лудогорцем». Зазначимо, що ця команда успішно пройшла груповий етап Ліги Європи і в 1/16 фіналу зійдеться з «Міланом». Крім того, викликає інтерес, що у складі «Лудогорця» виступає український захисник Ігор Пластун.

А 24 січня підопічні Паулу Фонсеки зіграють із загребським «Динамо». Срібні призери минулого чемпіонату Хорватії в нинішньому сезоні лідирують з 12-очковим відривом від сплітського «Хайдука».

Перший зимовий збір «помаранчево-чорних» пройде в турецькому Белеку з 15-го по 24 січня.

Як повідомляв УНІАН, визначилися два суперники київського "Динамо" на першому міжсезонному зборі, який пройде в Марбельї.