Роналду зможе зіграти у головному матчі півріччя проти "Барселони"
13:38, 22 грудня 2017Футбол
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Португалець повернувся до тренувань у загальній групі "Реала".
Кріштіану Роналду готовий зіграти в Ель-Класіко / REUTERS
Форвард «Реала» Кріштіану Роналду в п'ятницю відновив тренування в загальній групі і тепер готовий зіграти у головному матчі першої частини сезону - іспанському Ель-Класико проти «Барселони».
Про це повідомляє Marca.
Нападник вперше на цьому тижні провів тренування в загальній групі мадридської команди.
Зараз у розпорядженні головного тренера «Реала» Зінедіна Зідана всі гравці команди, окрім травмованого воротаря Люка Зідана.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, у попередні дні Роналду тренувався за індивідуальною програмою.
Матч «Реал» – «Барселона» відбудеться у суботу, 23 грудня, в рамках 17-го туру Прімери.
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