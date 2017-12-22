Роналду зможе зіграти у головному матчі півріччя проти "Барселони"

Форвард «Реала» Кріштіану Роналду в п'ятницю відновив тренування в загальній групі і тепер готовий зіграти у головному матчі першої частини сезону - іспанському Ель-Класико проти «Барселони».

Про це повідомляє Marca.

Нападник вперше на цьому тижні провів тренування в загальній групі мадридської команди.

Зараз у розпорядженні головного тренера «Реала» Зінедіна Зідана всі гравці команди, окрім травмованого воротаря Люка Зідана.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, у попередні дні Роналду тренувався за індивідуальною програмою.

Матч «Реал» – «Барселона» відбудеться у суботу, 23 грудня, в рамках 17-го туру Прімери.