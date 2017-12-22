Як козаки у футбол грали: "Шахтар" привітав фанатів новорічним мультфільмом (відео)

Напередодні новорічних свят "Шахтар" представив уболівальникам мультфільм "Як козаки на "Донбас Арені" у футбол зіграють".

Донецький "Шахтар" презентував мультфільм, який "гірники" подарували своїм шанувальникам напередодні новорічних свят. Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу. В анімації представлені гравці Даріо Срна, Тайсон, Андрій П'ятов і головний тренер Паулу Фонсека, а також легендарні персонажі Грай, Око і Тур.

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