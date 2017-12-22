Сума боргів харківського ФК "Металіст" становить як мінімум 883 мільйони гривень

У харківського «Металіста» , який зараз проходить процедуру банкрутства, є борги як мінімум на 883,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє «Футбол 24».

Більш ніж 846 мільйонів з цієї суми – невиплачена заробітна плата екс-футболістам, тренерам та працівникам клубу.

Відомі імена деяких кредиторів та суми заборгованості: екс-футболісти "Металіста" Папа Гуйє (сума боргу – 137,827 млн грн) і Владимир Дишленкович (37,733 млн грн). Повідомляється, що серед кредиторів колишні гравці, тренери, працівники клубу, а також ряд юридичних осіб, яким "Металіст" винен значні суми.

Зокрема, претензії до «Металіста» мають такі юридичні особи: Головне управління Державної фіскальної служби в Харківській області (17 млн грн), Кіпрська компанія «Hensley Capital Limited» (12,486 млн грн), ОСК «Металіст» (більше 5 млн грн). Також клуб має борги перед компаніями "Харківобленерго" і "Харківгаз Збут", Височанською селищною радою Харківської області.

Загалом в Єдиному державному реєстрі знаходиться 77 судових рішень по «Металісту», які прийняті 29-30 листопада 2017 року Господарським судом Харківської області.

Нагадаємо, з кінця 2012 року головним інвестором "Металіста" був нинішній олігарх-утікач Сергій Курченко.